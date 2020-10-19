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العثور على مزيد من الجثث بعد انهيار أرضي في فيتنام

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العثور على مزيد من الجثث بعد انهيار أرضي في فيتنام
Reuters
فيضانات فيتنام
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بحث جنود فيتناميون، اليوم الاثنين، عن آخر من تبقى من جنود لقوا حتفهم في انهيار طيني، بعد انتشال 18 جثة خلال أسبوع شهد عددا من تلك الكوارث الطبيعية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

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فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي في فيتنام

وتسببت الفيضانات والانهيارات الطينية خلال شهر أكتوبر الجاري في مقتل ما لا يقل عن 93 شخصا في وسط فيتنام وفقد 30، من بينهم 4 من الجيش الذي فقد 29 من أفراده بسبب الأحوال الجوية السيئة، فيما يمكن أن يكون هذا أكبر عدد من الضحايا وقت السلم. وعثر على 4 جثث اليوم الاثنين.

ودفن الانهيار الأرضي، الذي وقع في وقت مبكر أمس الأحد في إقليم كوانغ تري 22 جنديا، وكان الحادث الرابع من نوعه في غضون 6 أيام في وسط فيتنام، التي تتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

وأرسل الجيش، الذي يلعب دورا رئيسيا في مواجهة الكوارث في فيتنام، مئات من رجال الإنقاذ والمعدات الثقيلة وكلاب البحث للمساعدة في المهمة، في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لبعض من أسوأ الفيضانات منذ سنوات.

المصدر: رويترز

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