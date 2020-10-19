طهران : لدينا القدرة على إنتاج 90% من احتياجاتنا العسكرية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، إن البلاد لديها القدرة على إنتاج 90% من احتياجاتها العسكرية.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إيران حققت انتصارا كبيرا مع انتهاء حظر التسلح إلى الأبد.. التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل مع إيران فاشلة، ولن تؤتي ثمارها".

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وتابع المتحدث قائلا: "نلتزم بالدفاع عن سيادتنا، والأمريكيون يخشون عودة إيران إلى سوق التسليح العسكري.. لدينا القدرة على إنتاج 90% من احتياجاتنا العسكرية".

ولف المتحدث إلى أنه يمكن لإيران أن تستعيد نشاطها مع باقي الدول في مجال التسلح في إطار الاتفاقيات الدولية.

وشدد زادة على أن الولايات المتحدة لم تغير بعد سياساتها العدوانية تجاه الشعب الإيراني، و"مزاعم ترامب استعداده للتفاوض فقط للاستهلاك الداخلي".

المصدر: RT









