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وزيرا خارجية أرمينيا وفرنسا يبحثان النزاع في قره باغ

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وزيرا خارجية أرمينيا وفرنسا يبحثان النزاع في قره باغ
Reuters
عسكريان أرمنيان في موقع وحدة مدفعية بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.
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بحث وزير الخارجية الأرمني، زوغراب مناتساكانيان، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، مساء الأحد، تطورات الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في بيان، أن مناتساكانيان "أشاد بالإسهام الشخصي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوصل إلى الاتفاق حول وقف إطلاق النار".

واتهم وزير الخارجية الأرمني في المكالمة "القيادة السياسية العسكرية لأذربيجان برفضها مرة أخرى تطبيق الالتزامات التي تحملتها ومواصلة العدوان العسكري واسع النطاق على أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)".

وأكد مناتساكانيان، حسب البيان، تمسك الجانب الأرمني بتعزيز وقف إطلاق النار والتسوية السلمية للنزاع.

وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ يوم 27 سبتمبر. 

المصدر: وكالات

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