أرمينيا تستفسر من الناتو عن استخدام تركيا لأسلحة الحلف في قره باغ

قال أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، اليوم الأحد إن بلاده على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية، سألت الناتو عما إذا كانت قيادة الحلف قد وافقت على استخدام أسلحة التكتل في قره باغ.

وأضاف رئيس أرمينيا، في مقابلة صحفية: "نرغب بالحصول على تفسير حول ما إذا كانت قيادة الناتو، قد أعطت تركيا الضوء الأخضر للقيام بما تفعله الآن. لا يتعلق الأمر فقط بالطائرة إف-16. يتم استخدام الدرون القتالي الأساسي –بايراكتار- كل يوم بشكل مكثف ليس فقط في الجبهة، بل وضد المدنيين أيضا. هذا الدرون، أحد منتجات الناتو – تم تصميم وإنتاج بعض مكوناته في دول الناتو المختلفة، من النمسا إلى كندا ".

وأشار الرئيس الأرمني، إلى أن "هذه الأسئلة، بطبيعة الحال، يتم طرحها من قبل وزارتي الخارجية والدفاع. لدى أرمينيا، مثل العديد من الدول الأخرى، علاقات شراكة مع الناتو. ويتم طرح التساؤلات المذكورة، على هذا المستوى".

المصدر: نوفوستي