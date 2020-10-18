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إصابة أكثر من 20 نائبا في البرلمان الإيطالي بكورونا

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إصابة أكثر من 20 نائبا في البرلمان الإيطالي بكورونا
Reuters
إصابة أكثر من 20 نائبا في البرلمان الإيطالي بكورونا
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أصيب ما لا يقل عن 20 عضوا بمجلس النواب الإيطالي، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية يوم الأحد.

وتم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي، وفقا لتقارير صحيفة "إل ميساجيرو" وغيرها.

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وقالت التقارير نقلا عن مشرعين إنه تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن المناقشات واجتماعات اللجان ستستمر.

وصرحت مارياستيلا جيلميني، من حزب "فورزا إيطاليا" المعارض لوكالة أنباء "أدنكرونوس": "لا يجب تعليق الديمقراطية في مثل هذه اللحظة المعقدة".

وسجلت إيطاليا قرابة 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من القيود لوقف انتشار الفيروس في وقت لاحق اليوم. 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 16 أكتوبر 10010 حالات، و10925 في 17 أكتوبر.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36543 حالة.

المصدر: وكالات

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