اسكتلندا توافق على خطط ترامب لبناء ملعب ثان للغولف باسم والدته

وافق مسؤولون في اسكتلندا على خطط شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العائلية، لبناء ملعب غولف آخر في منطقة أبردينشاير شمال شرقي البلاد، على الرغم من الاعتراضات المحلية.

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ومن المقرر أن تتم تسمية ملعب مؤلف 18 حفرة باسم MacLeod على اسم والدة ترامب، ماري آن ماكلويد، كما سيتم بناؤه بجوار منتجع ترامب الدولي الأصلي للغولف في منزله Menie ، شمال أبردين، والذي تم افتتاحه في عام 2012.

وقد تم بالفعل تحديد مساحة الأرض في خطة التنمية المحلية لملعبين غولف من 18 حفرة، ومنتجع من 450 غرفة مع مركز للمؤتمرات ومنتجع صحي.

وسيشمل أيضا 36 "فيلا غولف" و950 شقة عطلات في أربعة أبنية وما يصل إلى 500 منزل ومرافق مجتمعية.

ووافق مجلس أبردينشاير يوم الجمعة على خطط إنشاء الملعب على الرغم من الاعتراضات المحلية، وقال مجلس أبردين إن التطوير يخضع لبعض الشروط مثل تدابير لتقليل مخاطر الفيضانات في الموقع.

وانتقد دعاة حماية البيئة ملعب الغولف الأول لتدميره جزئيا الكثبان الرملية الساحلية في المنطقة، وقالوا إن الملعب الثاني قد يتسبب في مزيد من التآكل للكثبان الرملية.

وقال بوب وارد من معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة التابع لكلية لندن للاقتصاد إن "المجلس انحاز إلى ترامب إنترناشونال".

كما اعترضت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية على الطلب، قائلة إن خطة إدارة المياه غير كافية وخطة الإدارة البيئية لم تكن مناسبة. كما اعترض العديد من السكان المحليين على الطلب، مشيرين إلى فقدان الأماكن العامة وتأثير ذلك على إمدادات المياه والطرق الخاصة والعقارات المجاورة.

المصدر: "ديلي ميل"