الولايات المتحدة.. طفلة عمرها 3 سنوات تقتل والدها بالخطأ أثناء لعبها بسلاح ناري

قتلت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات والدها بعد خروج رصاصة طائشة من سلاح ناري، وذلك خلال لعبها بمسدس في السيارة، في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

وكانت الطفلة تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري وفجأة انطلق العيار الناري صوب الوالد، الذي وجدته الشرطة غارقا بدمائه على مقعد القيادة، وفقا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل يدعى ألانتي جونز البالغ من العمر 26 عاما، ووجهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.

وبدأت القصة بعد اصطحاب الأب القتيل جيروم سميث، رجلا من أجل إيصاله إلى منزله، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

وأخبر جونز الشرطة أن سميث قد اصطحبه إلى المنزل، مضيفا أنه ركب سيارة الضحية وجلس في المقعد الخلفي مع ابنة الضحية البالغة من العمر 3 سنوات، وألقى بالمسدس على الكرسي حيث أخذته الطفلة ولعبت به لتنطلق منه رصاصة أردت والدها قتيلا.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية