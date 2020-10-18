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سفير فرنسا لدى أذربيجان يعلن عن انتهاء فترة التوترات بين علييف وماكرون

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سفير فرنسا لدى أذربيجان يعلن عن انتهاء فترة التوترات بين علييف وماكرون
AFP LUDOVIC MARIN
إيمانويل ماكرون وإلهام علييف
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أكد سفير باريس لدى باكو، زكاري غروس، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأذربيجاني إلهام علييف تجاوزا التوترات القائمة على خلفية التصعيد العسكري في منطقة قره باغ.

وذكر غروس في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن ماكرون وعلييف ظلا على التواصل الوثيق خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تجدد القتال في قره باغ، مضيفا: "حتى عندما برزت خلافات، كان هناك الاحترام المتبادل بين الزعيمين، وقال الرئيس علييف إن فترة التوترات الأخيرة انتهت: "تم طي الصفحة". في الواقع، وأنا ممتن لذلك".

ولفت السفير إلى أنه التزم الصمت إزاء التطورات في قره باغ خلال الأسابيع الماضية وسيستمر كذلك في المستقبل، موضحا: "في بعض الحالات، من الأفضل عدم ضم ضجة إلى ضجة، لكنني بطبيعة الحال أرى الألم وأشعر به وأرى طبعا الدموع في عيون من فقدوا أهاليهم".

وانتقدت فرنسا بشدة في الأسابيع الأخيرة الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا إلى أذربيجان في نزاع قره باغ.

المصدر: RT

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