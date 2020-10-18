سفير فرنسا لدى أذربيجان يعلن عن انتهاء فترة التوترات بين علييف وماكرون

أكد سفير باريس لدى باكو، زكاري غروس، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأذربيجاني إلهام علييف تجاوزا التوترات القائمة على خلفية التصعيد العسكري في منطقة قره باغ.

وذكر غروس في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن ماكرون وعلييف ظلا على التواصل الوثيق خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تجدد القتال في قره باغ، مضيفا: "حتى عندما برزت خلافات، كان هناك الاحترام المتبادل بين الزعيمين، وقال الرئيس علييف إن فترة التوترات الأخيرة انتهت: "تم طي الصفحة". في الواقع، وأنا ممتن لذلك".

Pres. Macron and Pres. Aliyev have been in close contact over the last weeks. Even when there were disagreements there was respect between the two leaders. Pres. Aliyev has said that the period of recent tensions is over : "page turned". Indeed ! And for that I am grateful. 🇨🇵🇦🇿 — Zacharie Gross (@GrossZacharie) October 18, 2020

ولفت السفير إلى أنه التزم الصمت إزاء التطورات في قره باغ خلال الأسابيع الماضية وسيستمر كذلك في المستقبل، موضحا: "في بعض الحالات، من الأفضل عدم ضم ضجة إلى ضجة، لكنني بطبيعة الحال أرى الألم وأشعر به وأرى طبعا الدموع في عيون من فقدوا أهاليهم".

وانتقدت فرنسا بشدة في الأسابيع الأخيرة الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا إلى أذربيجان في نزاع قره باغ.

المصدر: RT