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غوتيريش "يأسف" لتجاهل طرفي النزاع في قره باغ دعوات لوقف القتال

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غوتيريش
Reuters Tiksa Negeri
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "أسفه" لتجاهل طرفي النزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ، دعوات لوقف القتال، حسبما أورد المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك.

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وقال دوجاريك في بيان اليوم الأحد، أن الأمين العام "يشعر بأسف بالغ لتجاهل الطرفين المستمر لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف الأعمال القتالية فورا".

وأشار المتحدث إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم كلا الطرفين بحماية الأهالي المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وفي 9 أكتوبر، توصلت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسيا، إلى اتفاق حول هدنة إنسانية على خطوط التماس، اعتبارا من 10 أكتوبر، لكن الطرفين تبادلا الاتهام بخرقها في اليوم ذاته. كما لم تصمد هدنة أخرى أعلنت يريفان وباكو بدء سريانها منتصف ليل السبت الماضي، وسط تبادل الاتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وفي صباح اليوم الأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذربيجانية شنت هجوما في القسم الجنوبي من خط التماس بقره باغ، قرب حدود إيران.

المصدر: نوفوستي

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