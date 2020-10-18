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أذربيجان تعلن استعدادها لتسليم جثث العسكريين الأرمن القتلى في قره باغ إلى بلادهم

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أذربيجان تعلن استعدادها لتسليم جثث العسكريين الأرمن القتلى في قره باغ إلى بلادهم
Reuters PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE MINISTRY
عسكري أرمني يطلق النار من منظومة مدفعية خلال المعارك في إقليم قره باغ ضد القوات الأذربيجانية.
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أعلنت أذربيجان استعدادها لتسليم جثث العسكريين الأرمن القتلى بالمعارك في إقليم ناغورني قره باغ لبلادهم في التزام أحادي الجانب بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وقالت لجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين، في بيان أصدرته اليوم الأحد: "وفقا لروح الهدنة الإنسانية المؤقتة المعلنة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، تم خلال اجتماعات لجنة الدولة لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين مع ممثلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أذربيجان، التأكيد على استعداد أذربيجان لتسليم جثث العسكريين الأرمن، الواقعة في أراضي أذربيجان، لأرمينيا في التزام أحادي الجانب".

وأوضحت اللجنة أن عملية تسليم الجثث لأرمينيا يجب أن تأتي "عبر ممر سبق الاتفاق عليه في اتجاه منطقة توفوز على حدود الدولتين بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، كما طلب الجانب الأذربيجاني إبلاغ الطرف الآخر بذلك.

وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ يوم 27 سبتمبر. 

المصدر: وكالات

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