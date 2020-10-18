تركيا تعلن تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وبحر إيجه

أعلنت تركيا يوم الأحد تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وبحر إيجه، لافتة إلى أن الانتقادات اليونانية لتلك الخطوة "لا تتماشى مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية".

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "قمنا بتحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه وفق الظروف الحالية".

وأضافت أن "ادعاءات اليونان التي ترى في توسيع مناطق البحث والإنقاذ انتهاكا لسيادتها بعيدة كل البعد عن القانون والاعتبارات الإنسانية".

وأفادت بأن "مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق سيادة وإنما مناطق خدمة".

ومؤخرا، اتهم رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، بتهديد تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر ممارساتها في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط توترات بين البلدين حول أعمال التنقيب عن الطاقة التي تنفذها أنقرة هناك.

وأعلن حلف الناتو مؤخرا عن إقامة تركيا واليونان خطا عسكريا للتواصل المباشر، في محاولة للحد من مخاطر الاشتباكات في البحر المتوسط، والتي يتنازع فيه الجانبان على موارد الطاقة والحدود البحرية.

كما تتبادل اليونان وتركيا اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

المصدر: وكالات