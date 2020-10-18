بالفيديو.. القوات الأذربيجانية تسيطر على جسر حدودي عريق مع إيران

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، أن عسكريي بلاده أحكموا السيطرة على جسر خودافرين العريق الذي يبرط بين مقاطعة جبرائيل المجاورة لقره باغ وإيران.

وذكر علييف على حسابه الرسمي في "تويتر": "القوات الأذربيجانية رفعت علم أذربيجان فوق جسر خودافرين العريق. يحيا شعب أذربيجان! قره باغ هي أذربيجان!".

Azerbaijan’s Armed Forces have raised Azerbaijan’s flag over the ancient Khudaferin Bridge. Long live the people of Azerbaijan! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020

وتداولت وسائل إعلام أذربيجانية مقطع فيديو يؤكد أن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق الجسر الذي يعود إلى القرون الوسطى عبر نهر آراس الحدودي.

ويقع جسرا خودافرين (وأحدهما مدمر جزئيا) في مقاطعة جبرائيل، وهي من المناطق الأذربيجانية التي سيطرت عليها القوات الأرمنية في أثناء حرب قره باغ أوائل التسعينيات.

وتعود الضفة اليمنى لنهر آراس في منطقة الجسر إلى إيران.

المصدر: RT + وكالات