نتنياهو: البعثة الإسرائيلية التي توجهت للبحرين ستعمل على اتفاقية السلام

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن البعثة الإسرائيلية التي توجهت إلى البحرين ستعمل على اتفاق السلام بين البلدين، معربا عن أمله في الإعلان قريبا عن إقامة علاقات مع دول أخرى.

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وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إنه "متابعة للجهود التي قدتها لإقامة اتفاقية السلام مع البحرين، غادرت اليوم بعثة إسرائيلية إلى المنامة برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات. إنها تسافر بصحبة بعثة أمريكية يترأسها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن".

وأكد نتنياهو أن "هذا يعد تقدما ملموسا ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي".

وقال إن "البعثات ستعمل الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

وأضاف نتنياهو أن "هذا هو اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي ننتهجها"، وأردف قائلا: "إنها ليست جديدة لأننا ننتهجها منذ 25 عاما، ولكنها تأتي بثمارها الآن، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".

وختم نتنياهو بالقول: "هذا هو يوم مؤثر جدا وآمل أننا سنستطيع أن نخبركم قريبا عن إقامة علاقات مع دول أخرى".

المصدر: RT