النيران تلتهم المركز التجاري "حافظ سنتر" في لاهور بباكستان

نشب حريق ضخم صباح اليوم الأحد في الطابقين الثالث والرابع من بناية المركز التجاري "حافظ سنتر بلازا" في حي غولبرغ وسط مدينة لاهور بشرق باكستان، مخلفا خسائر مادية كبيرة.

وقال مصدر من هيئة الإغاثة إن النيران دمرت كل السلع والتجهيزات الإلكترونية في هذا المركز التجاري المتخصص في هذا النوع من المنتوجات، فيما أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن النيران التهمت عشرات المحلات التجارية في المركز.

وقدِّرت الخسائر الناجمة عن هذا الحريق الذي قيل أنه اندلع بسبب تماس كهربائي في الصباح الباكر، بنحو 1 مليون روبية، فيما لم تُسجل خسائر بشرية حسب فرق الإغاثة والإطفاء التي أنقذت 25 شخصا كانوا مهددين بالنيران.

المصدر: صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية/وسائل إعلام باكستانية