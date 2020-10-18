وزير المالية الفرنسي يدعو لتشديد الرقابة على الجمعيات الإسلامية افي البلاد

دعا وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إلى تشديد الرقابة على التدفقات المالية لبعض الجمعيات الإسلامية في البلاد، بعد قيام شخص من أصل شيشاني بقتل مدرس الأسبوع الجاري.

وقال وزير المالية في تصريح لقناة "فرانس 3": "هناك مشكلة في تمويل عدد من الجمعيات الإسلامية التي أعتقد أنه يمكننا، ويجب علينا، أن نعمل عليها بشكل أفضل".

هذا واعتقلت السلطات الفرنسية 11 شخصا ضمن إطار التحقيقات في قضية قتل معلم تاريخ وقطع رأسه في إحدى المدارس قرب باريس، بعد أن عرض في أثناء الدرس صورة كاريكاتورية سابقة للنبي محمد.

المصدر: وكالات