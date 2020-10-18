إسرائيل تشترط عزل القادمين من بريطانيا ذاتيا لمدة 14 يوما

أظهرت معلومات على موقع إلكتروني إسرائيلي رسمي أن إسرائيل ستطالب المسافرين القادمين إليها من بريطانيا بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما لدى وصولهم، بموجب إرشادات جديدة لمكافحة كورونا.

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وارتفع معدل الإصابة في بريطانيا كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى فرض قيود أكثر صرامة وإجراءات عزل عام محلية.

وكانت بريطانيا واحدة من 31 دولة "خضراء" يمكن للقادمين منها دخول إسرائيل دون فترة الحجر الصحي الإلزامية.

وأظهرت معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية أن وضع بريطانيا سيتغير إلى "حمراء" اعتبارا من 23 أكتوبر.

وحددت وزارة الصحة الإسرائيلية حوالي 185 دولة ومنطقة أخرى باللون الأحمر، ما يعني ارتفاع معدلات الإصابة فيها. كما يخضع المسافرون الإسرائيليون العائدون من هذه المناطق أيضا للعزل الذاتي الإجباري.

وبدأت إسرائيل اليوم الأحد في تخفيف موجة ثانية من العزل العام ساعدت في تقليل عدد حالات الإصابة الجديدة. وأغلقت حدودها أمام غير الإسرائيليين في معظم الأحوال، مع استثناءات منها العمال الأجانب وطلاب المدارس الدينية اليهودية.

المصدر: رويترز