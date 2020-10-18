إغلاق عدد من محطات المترو في العاصمة البيلاروسية على خلفية احتجاجات

أعلن المكتب الإعلامي لمترو الأنفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأحد، عن إغلاق عدد من محطاته، اليوم الأحد، "من أجل ضمان سلامة الركاب".

وجاء هذا الإبلاغ وسط حشد أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والمعدات الأمنية في مركز المدينة، وذلك على خلفية إعلان المعارضة عن خططها لإجراء مسيرة جديدة هناك تحت عنوان "مسيرة الفدائيين".

وعلى مدار أكثر من شهرين، تجري المعارضة البيلاروسية في مينسك وغيرها من مدن البلاد مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو (الذي يحكم بيلاروس منذ العام 1994 والذي لم تعترف المعارضة بفوزه بالانتخابات الأخيرة مطلع أغسطس الماضي)، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومقاضاة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المحتجين.

المصدر: تاس