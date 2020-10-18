كورونا في إيران.. الوفيات اليومية لا تزال فوق الـ250 وعمدة طهران يدعو للإغلاق الشامل

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى أقل من أربعة آلاف حالة، فيما لا تزال الوفيات اليومية الجديدة فوق عتبة الـ250.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل 3890 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4103 إصابات في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 252 حالة وفاة جديدة، مقابل 253 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 530380 ، منها 30375 حالة وفاة و427400 حالة شفاء، ولا يزال 4744 مريضا في حالة حرجة بغرف العناية المركزة.

كما لا تزال 30 من أصل أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير، 27 منها، بما في ذلك العاصمة طهران، في وضع صحي أحمر.

في هذا السياق، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.

المصدر: RT