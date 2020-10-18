إسرائيل.. "كاحول لافان" يمهل نتنياهو حتى نهاية أكتوبر لإقرار الميزانية

أمهل حزب "كاحول لافان" بزعامة وزير الدفاع، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى نهاية أكتوبر، لإقرار ميزانية العام 2021، مهددا بأنه سيصوت ضد أي قرار حكومي في الكنيست.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في حزب غانتس قولها، إن الحزب لن يتنظر حتى 24 ديسمبر للمصادقة على الميزانية.

من جهته، دعا وزير المال الليكودي، يسرائيل كاتس، حزب "كاحول لافان" إلى إبداء المسؤولية، مشددا على أن إسرائيل في غنى عن انتخابات رابعة في هذه المرحلة.

ولفت كاتس إلى أنه يتعاون مع وزير الاقتصاد عمير بيرتس، ووزير الداخلية أريه درعي، للتوصل إلى صيغة نهائية للميزانية، مشيرا إلى أنه في حال لم تسمح الأمور بالعمل مع "كاحول لافان" في الحلبة السياسية فسنذهب إلى انتخابات جديدة.

المصدر: مكان