وزير بريطاني: استمرار المفاوضات بشأن "بريكست" مرهون بموقف الاتحاد الأوروبي

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، إن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تستكمل إلا "إذا غير الاتحاد الأوروبي نهجه".

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وأشار غوف، في حديث تلفزيوني لقناة "بي بي سي"، اليوم الأحد، إلى أن الاتحاد الأوروبي أنهى فعليا الجولة الحالية من مفاوضات الأسبوع الماضي حول اتفاق التجارة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تراجع في مواقفه بعد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.

وأكد غوف أن "بريطانيا غير مستعدة لمناقشة الاتفاق من جديد، إلا في حال غيّر الاتحاد الأوروبي من موقفه".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق، عن أنه "شعر بخيبة أمل" لعدم إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات التجارة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"