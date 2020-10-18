إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

أفادت صحيفة "أريزونا ريبابليك" المحلية بإصابة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، في إطلاق نار بموقف للسيارات في ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، طلبت الشرطة من المواطنين والشهود المساعدة في العثور على الجاني الذي فتح النار مساء الجمعة من سيارة مارة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت إصابة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة و16 عاما.

وتم تقييم حالة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا على أنها حرجة. وتتراوح الإصابات الأخرى من خفيفة إلى شديدة، ولكنها لا تهدد حياة المصابين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تبحث عن الفاعلين ومشتبهين بالحادث، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

المصدر: نوفوستي