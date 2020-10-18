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غانتس يدخل المستشفى لفترة قصيرة ويعود لاستكمال عمله

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غانتس يدخل المستشفى لفترة قصيرة ويعود لاستكمال عمله
Reuters
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توجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل ظهر اليوم الأحد إلى المستشفى في مدينة تل أبيب بعدما شعر بسوء حالته الصحية لأسباب لم يتم الكشف عنها.

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وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن غانتس توجه إلى المستشفى لاستشارة طبيبه الخاص هناك.

وكان غانتس قد خضع في الثاني عشر من أغسطس المنصرم لعملية في العمود الفقري، وفق ما أشار موقع "إسرائيل 24".

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غانتس خرج من المستشفى، وتوجه إلى مكتبه حيث سيتابع عمله بشكل إعتيادي.

المصدر: إسرائيل 24

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