قره باغ تعلن عن ارتفاع القتلى في صفوف عسكرييها إلى 673 منذ بدء المعارك

أعلنت جمهورية قره باغ، غير المعترف بها، أن عدد القتلى في صفوف وحداتها العسكرية ارتفع إلى 673 منذ بدء المعارك يوم 27 سبتمبر المنقضي.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرف اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه مساء أمس السبت.

وتشهد قره باغ المتنازع عليها معارك بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني منذ نهاية الشهر الماضي، وتعتبر الأعنف من نوعها منذ تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: رويترز