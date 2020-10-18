باكستان تفرض غرامة مالية على "القطرية" لانتهاكها شروطا تتعلق بمكافحة كورونا

فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية، لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

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وأشار عبد الستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، إلى أن الحكومة الباكستانية تلقت إخطارا جادا بالانتهاك (من قبل الخطوط القطرية) الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر.

وبلغت قيمة الغرامة المالية التي فرضتها هيئة الطيران المدني الباكستانية على شركة الطيران القطرية 100 ألف روبية، كما وألزمتها بتكفل وتحمل جميع نفقات فحوص كورونا والحجر الصحي للركاب والموظفين.

وتشهد معظم دول العالم في الوقت الحالي إجراءات صحية وقائية غير مسبوقة في المطارات، بغية الحد من انتشار فيروس كورونا ومحاولة تفاديه.

المصدر: "سبق"