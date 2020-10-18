احتجاجات في باريس تطالب بمنح إقامات للمهاجرين وتسوية أوضاعهم

تجمع الآلاف من المواطنين الفرنسيين من أعضاء النقابات العمالية والمهاجرين، يوم أمس، في ميدان الجمهورية في باريس، للمطالبة بمنح إقامات للمهاجرين وتسوية أوضاعهم.

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وطالب المتظاهرون بمنح وثائق إقامة للمهاجرين، وتسوية أوضاعهم، وإغلاق مراكز التوقيف الإدارية بحقهم، منددين بسياسة الهجرة لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها:"ماكرون أكرهك من كل قلبي".

وأشارت ميراي ستيفالا، الأمين العام لاتحاد التحركات الاجتماعية في فرنسا، في حديث صحفي لها، إلى أن المظاهرة هي "من أجل حقوق كل العمال".

وقالت "إننا نحن هنا من أجل دعم حقوق العمال غير المسجلين، من أجل تحسين أوضاعهم ونيل حقوقهم".

وأكدت النقابات العمالية على تنظيم مظاهرة جديدة، في حال عدم استجابة ماكرون لمطالبهم في لائحة أرسلوها له اليوم.

المصدر: "الأناضول"