المكسيك.. عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز عتبة الـ 86 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة الـ 86 ألف حالة وفاة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الوفيات في البلاد بلغ 86059 حالة، إثر تسجيل 355 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الصحة عن تسجيل 5447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 847108 حالات.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: رويترز