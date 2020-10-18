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بريطانيا تستعين بالطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص كورونا (فيديو)

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بريطانيا تستعين بالطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص كورونا (فيديو)
Reuters
بريطانيا تستعين بالطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص كورونا
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تعتزم السلطات الصحية البريطانية استخدام الطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص فيروس كورونا ومعدات الحماية منه، بين المستشفيات.

وقالت الحكومة البريطانية مساء يوم السبت، إن المشروع الذي أطلق عليه "أبيان" حصل على موافقة من سلطات الطيران البريطانية.

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وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى في حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

وتأسست هذه الخدمة على يد العاملين بهيئة الصحة الوطنية كجزء من برنامج مشروع تمويل تشجيعي.

وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى في حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

ويمكن لكل طائرة مسيرة أن تنقل حوالي 2 كغ من المستلزمات ويمكنها الوصول إلى مناطق تبعد عن مكان انطلاقها ما يناهز 100 كم في حال تطبيق نظام القيادة الهجين فيها، ويمكن لها أن تطير على ارتفاع 90 مترا فوق الأرض حتى في ظل الأحوال الجوية السيئة.

وتتحمل العديد من المستشفيات البريطانية حاليا أعباء فوق طاقتها بسبب أزمة كورونا ولن تتمكن من مواجهة تدفق مرضى "كوفيد 19" في المرحلة المقبلة، وأكثر المناطق تأثرا بالجائحة هي شمال إنجلترا وأجزاء من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

المصدر: وكالات

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