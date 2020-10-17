خبير تركي: التعاون العسكري بين أنقرة وكييف لن يؤثر سلبا على العلاقات التركية الروسية

اعتبر الخبير السياسي والاقتصادي التركي، أيدين سيزر، أن التعاون العسكري التركي الأوكراني لن يؤثر سلبا على العلاقات بين أنقرة وموسكو.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، علق سيزر على عقد اتفاق إطار عسكري ومذكرة تعاون دفاعي بين أنقرة وكييف أثناء زيارة عمل قام بها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى تركيا يوم الجمعة. وأشار الخبير إلى أن الهدف من الاتفاق بين تركيا وأوكرانيا هو تطوير التعاون بين الطرفين في المجال التكنولوجي، حيث تهتم أنقرة بالحصول على تكنولوجيات من شأنها أن تعزز الصناعات الدفاعية الوطنية، مضيفا: "لا أعتقد أن هذه الاتفاقية ستؤثر سلبا على العلاقات بين تركيا وروسيا".

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وذكّر الخبير التركي بأن لدى تركيا اتفاقا مع روسيا أيضا في المجال العسكري التقني وأن أنقرة تتمسك بها رغم معارضة الناتو والولايات المتحدة لذلك. وأضاف سيزر: "التعاون التركي الأوكراني لا يمثل بديلا عن التعاون الروسي التركي، ناهيك عن أن قدرات أوكرانيا في الصناعات الحربية أقل بكثير من قدرات روسيا، وحتى لا يمكن المقارنة فيما بينهما".

المصدر: نوفوستي