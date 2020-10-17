وفاة نائب سابق في برلمان أرمينيا متأثرا بإصابة في معارك قره باغ

أفاد حزب "أرمينيا المزدهرة"، اليوم السبت، بوفاة النائب السابق عنه في البرلمان الأرمني، رستم غاسباريان، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في المعارك بإقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت النائبة من حزب "أرمينيا المزدهرة"، نائيرا زوغرابيان، أن غاسباريان فارق الحياة في مستشفى بيريفان حيث تم نقله من عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها ستيباناكيرت.

وذكرت زوغرابيان أن غاسباريان أصيب بضربة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة كان فيها مع ابنه البالغ 29 عاما والذي قتل على الفور.

وقاد غاسباريان مجموعة "النمر الأسود" للمتطوعين الأرمن التي تم تشكيلها في أرمينيا عام 1989 للقتال في قره باغ ضد القوات الأذربيجانية خلال الحرب الأولى.

المصدر: وكالات