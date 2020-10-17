وزير خارجية أرمينيا سيزور الولايات المتحدة

قال سفير أرمينيا لدى الولايات المتحدة فاروزان نرسيسيان، في مقابلة مع صحيفة "هيل"، إن وزير خارجية بلاده زوهراب مناتساكانيان، سيزور الولايات المتحدة.

وأضاف السفير: "نقوم بتحضير زيارة وزير الخارجية الأرمني لواشنطن".

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يعقد اللقاء بين وزير الخارجية الأرمني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال هذا الشهر.

وقال نرسيسيان: "نحن نقدر التعليق الذي أدلى به وزير الخارجية بومبيو، والذي قال فيه إن تركيا تعزز قدرات أذربيجان. لكن في هذه المرحلة، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة، ليس فقط بالتعليقات، بل وفي تنفيذ خطوات محددة ملموسة. قبل كل شيء، يجب الضغط على تركيا لوقف عدوانها على قره باغ فورا".

المصدر: نوفوستي