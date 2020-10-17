مساعد علييف يتحدث عن رد أذربيجان على قصف كنجة

قال حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني، في موجز صحفي عبر الإنترنت، إن بلاده سترد على القصف الصاروخي على مدينة كنجة، "فقط بضرب الأهداف العسكرية المشروعة".

وشدد حاجييف على أن أذربيجان، لن تستهدف "الأهداف المدنية والمدنيين. لن تستهدف أذربيجان سوى أهدافا عسكرية مشروعة. هذا هو موقف أذربيجان".

وكانت باكو قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض كنجه ومينغاتشيفير الأذربيجانيتان لضربات صاروخية.

وذكرت أن القصف أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 52 آخرين. في الوقت نفسه، نفى السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، تورط بلاده في الحادث.

وفي وقت لاحق، وعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بـ "معاقبة الجناة" والرد على الضربة الصاروخية "في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي