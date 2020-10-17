سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: مواقفنا متطابقة مع واشنطن بشأن التسوية في قره باغ

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن مواقف بلاده متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

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وقال أنطونوف في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "كان من المفاجأة السارة صدور الإعلان المشترك لرؤساء الدول الثلاث (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، باعتبارها تترأس مجموعة مينسك الخاصة بالتسوية في قره باغ لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، وذلك لندرة الأحداث التي تتطابق المواقف الأمريكية والروسية حيالها. لقد دعونا الطرفين (الأرمني والأذربيجاني) إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار قبل كل شيء، وتحويل كل شيء إلى المجرى الدبلوماسي، وهذا صحيح".

وأضاف الدبلوماسي: "هناك اختلافات في بعض التفاصيل، لكننا ندعم مبدئيا العملية التي من شأنها أن تقود الطرفين إلى طريق السلام".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، لكن الطرفين بتبادلان الاتهامات بخرقه.

المصدر: تاس