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النمسا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

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النمسا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا
Reuters reuters
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سجلت النمسا خلال اليوم الأخير رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد،1747 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية في النمسا حتى الآن .

وتظهر الأرقام الواردة من الوزارات الداخلية والصحية أن هذه الحصيلة هي الأكبر، بالنسبة لعدد الإصابات خلال 24 ساعة، منذ بدء الجائحة.

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ويشهد العالم أرقام قياسية على صعيد عدد الإصابات والوفيات في العديد من الدول، حيث جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها للإلتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية كافة والتباعد الإجتماعي.

المصدر: "رويترز"

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