الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة

سجلت الولايات المتحدة 69156 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أوردت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.

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وكشفت الجامعة التي تنشر بانتظام الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا بناء على معطيات السلطات الفدرالية والمحلية، إلى جانب تقارير إعلامية، عن تسجيل 883 حالة وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) خلال الفترة ذاتها.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من إعلان جامعة "هوبكنز" عن تسجيل 63610 حالات إصابة و820 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للمعطيات الأخيرة للجامعة، فقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة 8 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 218602.

المصدر: نوفوستي