ماس: الحوار مع موسكو لا بد منه رغم كثرة الخلافات بيننا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اهتمام برلين بإبقاء الحوار مع موسكو، على الرغم من كثرة الخلافات بين الطرفين.

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وقال ماس في تصريحات أدلى بها لمجموعة RND الإعلامية، اليوم السبت: "نشارك مع روسيا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، ونجلس جنبا إلى جنب معها حول طاولة واحدة فيما يخص العملية الليبية والملف الأوكراني. وكل هذه المحادثات يدور الحديث فيها عن حلول تخص إنهاء حروب. وإذا نظرنا إلى أوكرانيا فيمكننا القول إن هناك تقدما. يذكر أن الهدنة في أوكرانيا صامدة خلال أكبر مدة زمنية منذ بداية النزاع. لذا فلا يمكن الحديث عن إنهاء الحوار مع موسكو".

وتابع الوزير أن هناك حوادث تعكر صفو العلاقات بين البلدين، مستذكرا "تسميم" المدون الروسي، أليكسي نافالني، واغتيال مواطن جورجي ذات أصول شيشانية في برلين، إضافة إلى ما وصفه بعملية قرصنة إلكترونية استهدفت البرلمان الألماني. وختم ماس بالقول: "تبقى علاقاتنا مع روسيا معقدة، لذا فلن نتوقف عن إعطاء ردود أوروبية مشتركة على تصرفات غير مقبولة من قبل روسيا".

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وطلبت روسيا مرارا من الجانب الألماني تقديم أدلة تدعم ادعاءات برلين بأن المدون الروسي، أليكسي نافالني، الذي يتلقى العلاج حاليا في ألمانيا، تعرض لمحاولة تسميم بمادة قتالية سامة روسية المصدر من فصيلة "نوفيتشوك". كما نفت موسكو وقوفها وراء اغتيال المواطن الجورجي، سليم خان خانغوشفيلي، في حديقة "تيرغارتن" ببرلين في العام 2019.

المصدر: إنترفاكس