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أكار ينتقد "المطالبين بالهدنة" في قره باغ ويهنئ أذربيجان بـ"تحرير فضولي"

أخبار العالم

أكار ينتقد
Reuters OSMAN ORSAL
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بحث وزيرا الدفاع التركي، خلوصي أكار، والأذربيجاني، ذاكر حسنوف، هاتفيا اليوم السبت "العملية العسكرية لتحرير الأراضي المحتلة من قبل أرمينيا"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

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وقال أكار إن "أرمينيا مستمرة في ارتكاب جرائم حرب"، معتبرا أن "المطالبين بالهدنة والمفاوضات يواصلون التفرج على الهجمات الأرمنية عن بعد".

كما هنأ أكار نظيره الأذربيجاني بـ"تحرير مدينة فضولي"، الذي أعلن عنه رئيس أذربيجان إلهام علييف في وقت سابق اليوم.

ومساء أمس تعرضت مدينة كنجة الأذربيجانية لقصف صاروخي خلف، حسب السلطات في باكو، 13 قتيلا و52 جريحا، في هجوم وصفه علييف بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، وتوعد أرمينيا بمحاسبة مرتكبيها.

المصدر: الأناضول

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