باكو تعلن إسقاط طائرة هجومية أرمنية ويريفان تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن دفاعاتها الجوية دمرت صباح اليوم طائرة هجومية من ظراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأرمني في سماء إقليم قره باغ.

وقالت الدفاع الأذربيجيانية إن الطائرة حاولت قصف مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة جبرائيل.

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من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذا التصريح ووصفته بأنه "خبر كاذب جديد".

وفي وقت سابق، تحدث الجانب الأرمني أكثر من مرة عن إسقاط طائرات حربية أذربيجانية فوق قره باغ، لكن باكو نفت خسارة أي طائرة، مؤكدة أنها لا تستخدم الطيران الحربي في معارك قره باغ.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم عن سيطرة جيش بلاه على مدينة فضولي وعدد من القرى المحيطة بها في قره باغ، إضافة إلى سيطرته على بعض المرتفعات الاستراتيجية في المنطقة.

المصدر: وكالات