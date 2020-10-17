 
مباشر

إصابة وزير الخارجية النمساوي بكورونا بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

إصابة وزير الخارجية النمساوي بكورونا بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي
Reuters
وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyiw

قالت متحدثة باسم الخارجية النمساوية إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية، ألكسندر شالينبرغ، بفيروس كورونا وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماعه مؤخرا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
رئيسة وزراء فنلندا تغادر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدخول في حجر صحي
رئيسة وزراء فنلندا تغادر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدخول في حجر صحي

وأضافت المتحدثة: "وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة النمساوية للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرغ أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين".

وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض العدوى، وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا