أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة منذ سبعة عقود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها حددت يوم الثامن من ديسمبرالمقبل، موعدا لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حامل في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في سجن "تير هوت" بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

المصدر: رويترز