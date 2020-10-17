الإفراج عن اثنين من الصيادين الكوريين الجنوبيين في إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح بحارين كوريين كانا قد اختطفا على أيدي مسلحين مجهولي الهوية، أثناء عملية صيد يوم 28 أغسطس، في المياه قبالة غانا.

وأفادت الوزارة بأن "البحارين الكوريين الجنوبيين المفرج عنهما يتمتعان بصحة جيدة، وهما في مكان آمن أعدته السفارة الكورية الجنوبية لدى نيجيريا، وسيعودان إلى بلد إقامتهما غانا عبر رحلة جوية وفقًا لإرادتهما".

وتمت عملية الاختطاف، عبر هجوم مسلح على سفينة صيد ترفع علم غانا، في المياه الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب ميناء لومي في توغو، حيث قام المسلحون باختطاف الصيادين الكوريين فحسب، متجهين إلى نيجيريا، بينما عاد باقي البحارة الذين يحملون الجنسية الغانية إلى بلادهم، وفقا لمسؤولي وزارة الخارجية.

وجاء اختطاف البحارين الكوريين الجنوبيين بعد شهرين فقط من اختطاف 5 بحارة كوريين في المياه الواقعة على بعد حوالي 111 كيلومترًا من ميناء كوتونو في بينين بغرب إفريقيا.

وتسعى الحكومة الكورية الجنوبية في هذا الصدد إلى اتخاذ تدابير أمان أقوى، مثل تقييد الصيد أو العمليات الأخرى في المياه العالية الخطورة غرب إفريقيا.

المصدر: "يونهاب"