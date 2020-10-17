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ترامب يثير موجة سخرية بخطأ في تسمية الصواريخ فرط الصوتية خلال كلمة انتخابية

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ترامب يثير موجة سخرية بخطأ في تسمية الصواريخ فرط الصوتية خلال كلمة انتخابية
Reuters CARLOS BARRIA
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ارتكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جديد، خطأ في تسمية الصواريخ فرط الصوتية مثيرا موجة سخرية، وذلك في كلمة انتخابية قبل نحو نصف شهر من انتخابات الرئاسة.

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء الجمعة أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "نمتلك الآن صواريخ هيدروصوتية. لم تكن سابقا بحوزتنا لأن دولا أخرى كانت تقوم بسرقة خططنا من إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. لكن الآن باتت لدينا صواريخ هيدروصوتية".


وهذه المرة ليست الأولى عندما يرتكب ترامب هذا الخطأ اللفظي واصفا الصواريخ فرط الصوتية بـ"الهيدروصوتية".

وأثار تصريح ترامب اليوم تعليقات ساخرة كثيرة من قبل صحفيين ومتابعين حيث أشاروا إلى أن الرئيس الحالي ارتكب هذا الخطأ بعد أن سخر في الكلمة ذاتها من منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بسبب زلات لسانه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري منافسة شرسة مع بايدن في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

المصدر: RT

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