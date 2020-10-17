ترامب يثير موجة سخرية بخطأ في تسمية الصواريخ فرط الصوتية خلال كلمة انتخابية

ارتكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جديد، خطأ في تسمية الصواريخ فرط الصوتية مثيرا موجة سخرية، وذلك في كلمة انتخابية قبل نحو نصف شهر من انتخابات الرئاسة.

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء الجمعة أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "نمتلك الآن صواريخ هيدروصوتية. لم تكن سابقا بحوزتنا لأن دولا أخرى كانت تقوم بسرقة خططنا من إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. لكن الآن باتت لدينا صواريخ هيدروصوتية".







Trump repeatedly claims that the military now has "hydrosonic" missiles. (I believe he meant "hypersonic") pic.twitter.com/4r23js0tTS — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2020

وهذه المرة ليست الأولى عندما يرتكب ترامب هذا الخطأ اللفظي واصفا الصواريخ فرط الصوتية بـ"الهيدروصوتية".

وأثار تصريح ترامب اليوم تعليقات ساخرة كثيرة من قبل صحفيين ومتابعين حيث أشاروا إلى أن الرئيس الحالي ارتكب هذا الخطأ بعد أن سخر في الكلمة ذاتها من منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بسبب زلات لسانه.

Today at his rally, Tump called Matt Gaetz (who was present) “Rick Gates”, multiple times. He referred to hypersonic missiles as “hydrosonic” (that’s not even a word) missiles.

But tell us again how “Sleepy Joe” has dementia..... — Heidi Andrews (@Woozlemonster) October 17, 2020

In the same speech in which he has mocked Biden for making verbal slips, Trump has called hypersonic weapons “hydrosonic,” referred to some combo of Rick Scott and Matt Gaetz as “Rick Gates,” and mentioned the Obama-era crisis in “Henderson” before correcting to Ferguson. — Daniel Dale (@ddale8) October 16, 2020

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري منافسة شرسة مع بايدن في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

المصدر: RT