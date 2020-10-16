وزير التعليم: قتل المدرس في ضواحي باريس يعتبر هجوما على فرنسا كلها

اعتبر وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلونكير، أن قتل مدرس تاريخ فرنسي أمام إحدى مدارس باريس، اليوم الجمعة، يعد هجوما على فرنسا كلها.

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وقال بلونكير، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "تعرضت جمهوريتنا مساء اليوم لهجوم عن طريق قتل شنيع لأحد أبنائها".

وأضاف وزير التعليم الفرنسي: "وحدتنا وعزمنا هي الردود الوحيدة لدينا في مواجهة هول إرهاب الإسلاميين".

وفي حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي قتل رجل أمام إحدى المدارس الإعدادية في ضاحية كونفلانس سانت أونورين شمال باريس مدرسا للتاريخ حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص.

وقال مصدر في الشرطة إن الهجوم جاء بعد أن عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، بينما ذكر شهود عيان أن مهاجم كان يهتف "الله أكبر".

وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا بأن القاتل هو شاب كان في 18 عاما من عمره وهو من أصول شيشانية وولد في موسكو.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا في القضية، بينما زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موقع الهجوم.

المصدر: RT