البنتاغون يرد على تشغيل تركيا منظومات الصواريخ الروسية "إس-400"

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها العميق من التقارير حول تشغيل تركيا منظومات "إس-400" الروسية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة في العلاقات بين البلدين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في تصريح صحفي نقلته وكالة "تاس"، مساء الجمعة: "نرفض شراء تركيا لهذه المنظومات ونشعر بقلق عميق من التقارير حول تشغيلها. لا يجوز إدخالها في الخدمة".

وأضاف هوفمان: "هذا الإجراء محفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة للعلاقات بيننا في مجال الأمن. لقد تم إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، ولا تزال منظومات إس-400 حاجزا أمام التقدم في مجالات أخرى".

وأكدت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش التركي اختبر بنجاح منظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي التي اقتنتها من روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن العسكريين الأتراك أسقطوا، خلال التدريبات التي نفذت قرب مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، 3 أهداف بـ3 صواريخ تم إطلاقها من منظومة "إس-400".

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأمريكية، ومعارضة إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي أكد مرارا رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

المصدر: "تاس" + وكالات