تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 300 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، يوم الجمعة، إلى 301 ألف و98 حالة إثر شفاء 1419 مصابا.

وتم تشخيص 1812 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 343 ألفا و955.

وحسب المعطيات بلغ عدد الإصابات الحرجة 1445، فيما سجلت البلاد 73 وفاة ليبلغ الإجمالي 9 آلاف و153.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، إجراء 117 ألفا و5 اختبارات للكشف عن الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 12 مليونا و194 ألفا و778 اختبارا.

وفي تعليقه على الإحصاءات الجديدة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إلى الامتثال للتدابير المتخذة ضد الفيروس.

وقال مخاطبا المواطنين: "يجب علينا الامتثال الكامل للتدابير في جميع مناطقنا".

المصدر: الأناضول