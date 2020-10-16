"جونز هوبكنز": ارتفاع إصابات كورونا بالولايات المتحدة من 7 إلى 8 ملايين في أقل من شهر
Reuters AL/FW1F/Dave Gregorio/FW1/Sherry
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أظهرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت من 7 إلى 8 ملايين حالة في أقل من شهر.
وتسجل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حصد المرض حتى الآن حياة 1.1 مليون شخص، فيما تم تسجيل 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
ورصدت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك أكثر من نصف أعداد الوفيات، والإصابات في العالم، بحسب آخر إحصاءات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز".
المصدر: وكالات