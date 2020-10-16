فرنسا.. أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما جديدا مرتفعا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 25 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 25089 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 834770 منذ بداية الجائحة.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 122 إلى 33303.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.

المصدر: وكالات