شركة "فايزر" تخيب أمل ترامب بشأن موعد توفر لقاح كورونا

قالت شركة "فايزر" اليوم الجمعة إنها قد تقدم طلبا للحصول على ترخيص أمريكي للقاح كورونا الذي تطوره مع شريكتها الألمانية "بيونتك" في أواخر نوفمبر.

وبهذا الحد الزمني يصبح من غير المرجح توافر لقاح قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، وهو ما كان قد وعد به الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت "فايزر" بأنها قد تحدد ما إذا كان اللقاح فعالا أم لا في وقت قريب هذا الشهر بناء على تجربتها السريرية التي تشتمل 40 ألف شخص، لكنها تحتاج أيضا إلى بيانات السلامة التي لن تكون متاحة حتى الشهر المقبل.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة: "اسمحوا لي أن أصارحكم بأن شركة فايزر، مع افتراض توافر بيانات إيجابية، ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بمجرد تحقيق علامة الأمان في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر".

وأكد ترامب مرارا أنه سيكون هناك لقاح قبل الانتخابات، لكن مسؤولي الصحة والشركات قالوا إن البيانات فحسب هي التي يمكن أن تكون متاحة خلال هذا الشهر.

المصدر: "رويترز"