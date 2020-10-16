الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": حظر مقال "نيويورك بوست" دون سياق كان خطأ

قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، يوم الجمعة، إن شركته أخطأت عندما حجبت روابط لمقال يتضمن مزاعم عن نجل المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن.

وكتب في تغريدة: "هدفنا هو محاولة إضافة سياق للمحتوى والآن لدينا قدرات لنفعل ذلك".

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وأثارت الشركة انتقادات حادة عندما فرضت حظرا مؤقتا على حساب الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على "تويتر" بعدما نشر الحساب مقطع فيديو يشير إلى قصة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" يوم الخميس.

وصرحت فيجيا جدي مسؤولة السياسات في "تويتر" في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الشركة قررت إدخال تعديلات على سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.

وأكد "تويتر" أيضا أنه على الرغم من ذلك فإن قصة "نيويورك بوست" كان يجب أن تحجب على أي حال، إذ قال متحدث باسم الشركة إن القصة كانت ستعتبر أيضا "انتهاكا لقواعد حماية المعلومات الشخصية الخاصة".

المصدر: رويترز