أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء الجمعة، عن تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15650، بعد 18980 حالة سجلت الخميس.

وأظهرت أحدث الأرقام اليومية، أن 136 شخصا توفوا أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، قد تستمر 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية من الفيروس.

المصدر: رويترز