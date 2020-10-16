 
مباشر

تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية حول العالم

أخبار العالم

تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية حول العالم
Reuters MAR
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyf6

أكدت بيانات وكالة "فرانس برس" تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وهي حصيلة قياسية جديدة لعدد حالات العدوى المسجلة في يوم واحد.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل 404758 إصابة و6086 حالة وفاة بالفيروس في اليوم الماضي.

وكانت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أعربت عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم مؤخرا في إصابات كورونا ستتبعها زيادة في الوفيات.

وأضافت: "ما زلنا نفقد قرابة 5 آلاف شخص يوميا، لذا فلا يجب أن نتفاءل بانخفاض معدلات الوفيات".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا