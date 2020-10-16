تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية حول العالم

أكدت بيانات وكالة "فرانس برس" تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وهي حصيلة قياسية جديدة لعدد حالات العدوى المسجلة في يوم واحد.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل 404758 إصابة و6086 حالة وفاة بالفيروس في اليوم الماضي.

وكانت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أعربت عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم مؤخرا في إصابات كورونا ستتبعها زيادة في الوفيات.

وأضافت: "ما زلنا نفقد قرابة 5 آلاف شخص يوميا، لذا فلا يجب أن نتفاءل بانخفاض معدلات الوفيات".

المصدر: وكالات